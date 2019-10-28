Упавшее дерево привело к сильному затору в Балашихе. Фото

Непогода стала причиной коллапса на дорогах подмосковной Балашихи. Сильный ветер повалил дерево, которое перекрыло проезд по одной из улиц. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Тем, кто решил добраться до работы утром 28 октября на машине, пришлось несладко. Затор на Владимирском шоссе в микрорайоне Гагарина образовался достаточно мощный.

Источник фото: «ВКонтакте»

Некоторые местные жители предпочли передвигаться своим ходом — автомобили они попросту бросили.

Источник фото: «ВКонтакте»

По данным «Яндекс.Пробки», выезд на Щелковское шоссе из Балашихи затруднен до сих пор.

Источник фото: «Яндекс.Пробки»

Сейчас дерево уже распилили. Проезжую часть скоро освободят от созданного им препятствия.

Источник фото: телеканал «360»

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В пресс-службе «Мособлэнерго» уточнили, что из-за сильного ветра в городском округе было прервано электроснабжение в домах с населением в 9,5 тысячи человек и 13 социально значимых объектах. Как сообщил руководитель пресс-службы «Мособлэнерго» Павел Радионов, к 05:50 завершили восстановление, потребителей подключили по нормальной схеме. Пока шло восстановление, задействовали 10 передвижных электростанций. Других технологических нарушений не было.

Накануне в ГУ МЧС по Московской области предупредило, что на территории Подмосковья ожидается усиление ветра. Скорость его порывов, как отметили в ведомстве, может достигать 23 метров в секунду.

Водителям не рекомендовали парковаться рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а пешеходам — обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.