Упавшее дерево помешало движению поездов на Филевской линии метро Москвы

Дерево упало на пути открытого участка Филевской линии Московского метрополитена, между станциями «Пионерская» и «Кунцевская». Из-за ЧП встали поезда.

Как сообщили на странице Московского метрополитена в Twitter, всех пассажиров довезли до ближайших станций. В поездах людей не осталось.

«Упавшее дерево убрали. Специалисты проводят оперативную замену поврежденных элементов инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе подземки.

Работники метро починили все за считаные минуты. Час назад движение на линии полностью восстановили. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал, что в период пандемии подземка продолжает работать в обычном режиме, хотя пассажиров в эти дни стало гораздо меньше.