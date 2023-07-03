03 июля 2023, 14:06
Упавшее дерево перекрыло проезд на Маяковскую площадь в центре Москвы
Дептранс Москвы: упавшее дерево перекрыло движение в сторону Маяковской площади
Упавшее на проезжую часть в районе 2-й Брестской улицы дерево перекрыло движение в сторону Маяковской площади, сообщил дептранс столицы в Telegram-канале.
К месту происшествия выехали специальные службы. Информации об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не поступало.
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Представители ведомства попросили жителей столицы заранее планировать маршрут.
Ранее смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы.
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