Происшествия 03 июля 2023, 14:06 Упавшее дерево перекрыло проезд на Маяковскую площадь в центре Москвы Дептранс Москвы: упавшее дерево перекрыло движение в сторону Маяковской площади Freepik

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Упавшее на проезжую часть в районе 2-й Брестской улицы дерево перекрыло движение в сторону Маяковской площади, сообщил дептранс столицы в Telegram-канале.

К месту происшествия выехали специальные службы. Информации об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не поступало.

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Представители ведомства попросили жителей столицы заранее планировать маршрут.

Ранее смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы.