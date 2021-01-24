24 января 2021, 19:16
Упавшая бетонная плита убила школьника в поселке под Севастополем
Подросток погиб, еще двое получили травмы после падения бетонной плиты в недостроенном здании в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя. Следователи завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
По данным ведомства, группа подростков 14−16 лет находилась в недостроенном здании, когда на них упала бетонная плита.
В результате происшествия один 15-летний школьник погиб на месте. Еще двое получили травмы. Сейчас они находятся в больнице, где получают всю необходимую помощь.
На место выехали следователи и криминалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося. Они намерены установить личности должностных лиц, отвечающих за соблюдение безопасности на этой территории, а также найти владельца недостроенного здания.