Происшествия 08 декабря 2023, 20:03 «Упала замертво». В екатеринбургском ТЦ скончалась пожилая женщина Пожилая посетительница упала замертво в ТЦ Екатеринбурга РИА «Новости»

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Пожилая женщина умерла в ТЦ «Кировский Люкс» в Екатеринбурге. Вместе с ней был ее супруг, сообщил E1.RU.

Источник издания уточнил, что посетительница торгового центра буквально упала замертво. Прибывшие на место врачи констатировали смерть, а затем убрали тело в черный пакет. В ТЦ оно пролежало после этого больше часа.

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По факту случившегося начали доследственную проверку. В региональном СК E1.RU уточнили, что тело женщины направят на судебную медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил изданию, что случившееся, по предварительным данным, не связано с криминалом.

«Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — заключил он.