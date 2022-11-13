13 ноября 2022, 16:45
«Упала в кювет и загорелась». Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении в Новой Москве
Источник «360»: в Новой Москве автомобиль после ДТП упал в кювет и загорелся
В Новой Москве мужчина погиб в лобовом столкновении двух иномарок. После аварии одна из машин скатилась в кювет и загорелась, сообщил «360» источник в экстренных службах.
На месте происшествия скончался 63-летний водитель Opel Astra. Зарегистрированная в Москве иномарка столкнулась с Nissan Qashqai с калужскими номерами.
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«Реанимационные мероприятия результата не дали», — уточнил источник.
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В Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы сообщили, что ДТП произошло в деревне Кресты поселения Роговское в ТиНАО. Opel выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan.
«В результате дорожной аварии водитель автомобиля Opel Astra погиб», — подтвердили в ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В столичном дептрансе уточнили, что движение на Варшавском шоссе, в районе аварии, затруднено. В ведомстве попросили водителей по возможности выбирать пути объезда.
Москва 2022
ДТП
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