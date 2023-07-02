Происшествия 02 июля 2023, 15:01 Упал в прокатный станок. Прокуратура показала видео с моментом гибели рабочего на заводе в Уссурийске Прокуратура опубликовала видео с моментом гибели рабочего на предприятии в Уссурийске Пресс-служба Следственного комитета

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Мигрант упал в прокатный станок металлопромышленного предприятия на Коммунальной улице в Уссурийске. Прокуратура Приморского края в официальном Telegram-канале опубликовала видео с места происшествия.

В ночь на 1 июля 20-летний мужчина упал в прокатный станок при выполнении работ, молодой человек погиб. Городская прокуратура начала проверку. Ведомство выяснит, соблюдались ли требования трудового законодательства и обеспечения требований безопасности на производстве.

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«Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — указали в пресс-службе ведомства.

В июне два рабочих сорвались с высоты на угольном руднике в Якутии. Один из них погиб, второй получил травмы. Причиной падения стала разгерметизация емкости при проведении сварочных работ на резервуаре с водой. Людей снесло ударной волной.

Еще один несчастный случай в том же месяце произошел в Новосибирске. Башенный кран рухнул на припаркованные автомобили. Погиб рабочий, еще несколько человек пострадали.