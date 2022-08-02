«Упал в двух метрах от меня». Отец пострадавшего на поющих фонтанах мальчика рассказал о его травме

Отец мальчика, которому оторвало пальцы на ноге на поющем фонтане в парке Горького Казани, рассказал, что врачи в течение четырех часов оперировали ребенка после происшествия.

По словам мужчины, его старший сын упал около водосточной решетки. Отец мальчика заметил кровь и бросился на помощь ребенку, отметил РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Пострадавшему мальчику сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно приехали и забрали ребенка в больницу. В медучреждении мальчику четыре часа делали операцию. Как ранее рассказывал отец ребенка в беседе с «360», прижились только два пальца.

По факту случившегося следователи регионального СУ СК РФ уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас ребенок чувствует себя нормально, однако он очень сильно комплексует, что пока не может самостоятельно ходить и передвигается на коляске. На эту тему мальчик ни с кем говорить не хочет, отметил его отец в разговоре с «360».

Также в распоряжении «360» появились кадры с места происшествия. На видео можно заметить, что на площадке, где работает фонтан, есть сколы и трещины на плитке, а решетки, куда стекает вода, достаточно крупные, за них может зацепиться ногой и взрослый человек.