Эксклюзив 24 января 2023, 14:43 Упал возле магазина. Житель Балашихи признался, что убил собутыльника и сбосил тело с балкона Сотрудник магазина в Балашихе рассказал о теле, найденном возле здания

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Жителя Балашихи заподозрили в убийстве 48-летнего знакомого. Мужчина признался, что пил с приятелем дома, поругался с ним, ранил ножом и толкнул с балкона. Тело упало возле магазина, рассказал «360» его сотрудник.

«Я пришел на работу часам к 11. Тела уже не было, но у меня на крыше лежал коврик. Наверное, его закинули люди, которые скинули человека. Приехала полиция, попросила меня достать коврик, чтобы они отправили на исследование. Я надел перчатки и скинул его им», — сообщил работник магазина.

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По данным пресс-службы СУ СК по Подмосковью, 41-летнего подозреваемого арестовали. На допросе он во всем сознался и рассказал об обстоятельствах преступления.

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Согласно предварительной информации, убийство произошло ночью 14 января в квартире на улице Дмитриева. Конфликт перерос в драку, мужчина ранил знакомого «в область рук» и сбросил с высоты. Пострадавший скончался на месте. Тело нашел прохожий. Подозреваемый несколько дней оставался в квартире, пытаясь избавиться от улик. Однако силовики установили квартиру, из которой выбросили тело, и мужчине не удалось скрыться.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, в том числе орудие преступления, провели допросы и назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическую. Расследование дела об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) продолжается.