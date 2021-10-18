Университетское общежитие в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой

В Санкт-Петербурге эвакуировали общежитие СПбГУ из-за информации о мужчине с гранатой. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

RT рассказал, что накануне на центральный пост охраны университета позвонил неизвестный и сообщил, что в общежитие на проспекте Солидарности проник человек с гранатой. Людей из здания общежития эвакуировали. Следственно-оперативная группа прибыла на место.