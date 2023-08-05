Происшествия

05 августа 2023, 23:38

Университет загорелся в Донецке после атаки ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: корпус университета экономики и торговли загорелся после удара ВСУ

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Огонь охватил здание Донецкого университета экономики и торговли после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале.

«В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1-го корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте», — написал он.

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По данным Донецкого агентства новостей, из-за повреждений в здании рухнула крыша и часть перекрытий. На месте ЧП развернули оперативный штаб, на помощь прибывают пожарные расчеты.

Украинские военные нанесли удар кассетными снарядами по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому району Донецка. После этого загорелись дома на улицах Университетская и Щорса.  Информации о пострадавших не поступало.

ВСУ обстреляли город Ясиноватую, в результате ранения получили четыре местных жителя, их госпитализировали.

ВСУ

Донецк

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