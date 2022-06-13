Спасатели Крыма нашли мертвыми четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, которых унесло в открытое море. Об этом сообщил канал «Говорит Москва».

На сайте Следственного комитета сообщается лишь о том, что организованы поисковые мероприятия, однако известно, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на четыре года.

Днем 12 июня дети плавали на надувном матрасе, но по недосмотру родителей ветер унес его в открытое море. На место сразу же выехали сотрудники следственного отдела по городу Саки, следователи-криминалисты из Главного следственного управления. Поисковые мероприятия организовали во взаимодействии с коллегами из МВД, МЧС, отряда «Крым-Спас».

Проверку по факту исчезновения детей организовала крымская прокуратура.

Полиция напомнила, что во время отдыха у воды нельзя оставлять детей без присмотра. За детьми нужно наблюдать, особенно если на пляже много людей. Если незнакомый ребенок замешкался во время купания или ему стало плохо, следует оказать ему помощь и выяснить, где находятся его близкие. Основные причины гибели малышей на воде — неумение плавать и нахождение в водоеме без контроля взрослых.