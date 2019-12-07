УМВД опровергло взрыв баллона в гараже с подростками в Астраханской области

Начальник отдела информации и общественных связей, официальный представитель УМВД России по Астраханской области, полковник внутренней службы Петр Русанов опроверг информацию, что от взрыва баллона в одном из гаражей пострадали подростки.

«Взрыва не было. Сейчас мы разбираемся. Просто МЧС дало недостоверную информацию», — заявил Петр Русанов.

Четыре подростка пострадали при взрыве газового баллона в машине в Астрахани Подробнее

Он отметил, что подростки пришли в гараж, чтобы покурить. Там находился автомобиль с газовым оборудованием. Раздался хлопок. У детей обожжены брови. Серьезных травм они не получили.

«Это случилось на Энергетической улице. Подростки сидели в машине. Газовое оборудование было неисправно. У них не ожоги, а просто опаленные лица», — подчеркнул представитель регионального УМВД.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Астрахани при взрыве газового баллона пострадали четыре ребенка. По данным агентства, подростки были доставлены в областную детскую больницу. Врачи оценили их состояние как «средней тяжести». Подобную информацию распространяли и другие СМИ со ссылкой на МЧС.