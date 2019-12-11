«Умудрился просочиться». Суд прокомментировал попытку побега обвиняемого в убийстве сестры в Москве

Подозреваемый в убийстве сестры москвич попытался убежать из суда. Видео Подробнее

«Дело в том, что она (изолирующая кабина. — Прим. ред.) соответствует всем установленным нормативам. Просто обвиняемый ввиду своего телосложения умудрился просочиться», — уточнила Ехтанигова.

По словам пресс-секретаря, разобранный подозреваемым потолок починили. Суд не заявил о планах реконструировать изолирующую кабину.

Ранее Леонид Грейсер оказался на скамье подсудимых по подозрению в убийстве сестры в доме в Новой Москве. Во время заседания в Щербинском суде подозреваемый попытался убежать через потолок, выбравшись из клетки. Однако его остановили и арестовали на два ближайших месяца.