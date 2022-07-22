«Умоляю, отпусти!» Нетрезвый житель Ленинградской области избил женщину под окнами домов

В Ленинградской области мужчина избил женщину под окнами жилого дома. Она пыталась вырваться и умоляла прекратить издевательства. Рукоприкладство сняли на видео очевидцы и опубликовали в Сети.

Конфликт произошел в городе Мурино. Одна из свидетельниц случившегося рассказала «360», что громкие крики и звуки ударов услышала около четырех часов утра.

«Слышно было, что ей и рот закрывали, и что она в голос пыталась кричать. <…> Он волок ее по земле и бил», — поделилась местная жительница.

Из-за шума проснулись люди и стали кричать в окна, чтобы мужчина отпустил свою жертву. На окрики он никак не отреагировал.

«Она кричала: „Умоляю, не трогай, отпусти!“ <...> Cкорее всего, это стандартная история домашнего насилия», — уточнила очевидица.

По ее словам, и мужчина, и женщина были пьяные. Полицию никто из соседей не вызвал. Судя по снятым кадрам, в какой-то момент избиения прекратились, и пара куда-то ушла.