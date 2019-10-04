Умирал один и в муках: школьник из Ленобласти скончался сразу после выписки из больницы

Подросток из Ленинградской области скончался через день после выписки из больницы. Его лечили две недели и предложили пропить витамины. СК завел уголовное дело после смерти школьника.

15-летнего жителя Мурино нашел мертвым его младший брат, сообщил портал 47news. По версии судмедэксперта, причиной смерти стал разрыв аорты.

«Все забрызгано кровью и пеной. Он долго и мучительно умирал. Совсем один», — рассказала мама мальчика.

Утром, перед своей гибелью, подросток погулял с собакой и отвел брата на автобус. Матери сказал, что хочет полежать.

Родители уверены, что в больнице мальчика лечили не от того. По мнению близких, две недели назад их сын перенес инсульт. Врачи диагностировали школьнику серозный менингит неустановленной этиологии. Перед выпиской медики посоветовали ему побыть две недели дома и наблюдаться амбулаторно. Выписали витамины и освободили от физкультуры на полгода.

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После гибели подростка следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В СК предположили, что ребенку своевременно не поставили диагноз и не определили тяжесть состояния здоровья.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти установят по результатам необходимых судебных экспертиз.