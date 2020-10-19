«Умирай, урод»: полиция задержала сиделку, которая избивала 90-летнюю старушку

В Москве сиделка шесть лет ухаживала за старушкой, а сегодня выяснилось, что она над ней издевалась и обзывала ее «уродом». С женщиной уже разбирается полиция.

90-летняя беспомощная женщина из-за тяжелого заболевания не могла позвать на помощь. Но когда появились кадры, снятые в квартире, стало ясно, что все это время бабушка находилась в опасности. На видео слышно, как сиделка кричит на нее, обзывает «уродом».

«Умирай, урод. Зачем тебе такая жизнь? Это жизнь тебе, что ли?» — говорит женщина на видео.

Она также грубо ее перекладывает и наносит удары, а старушка тихо постанывает от боли. Сиделку задержала полиция после обращения 50-летнего внука. Стражам порядка она рассказала, что нормально ухаживала за пенсионеркой, сообщили в пресс-службе МВД. Возбуждено уголовное дело.

«День-два не спала она, я тоже хотела отдыхать. Я ей сказала: „Спите, я тоже буду немножко отдыхать“», — объяснила свое поведение задержанная.

Ранее в Волгоградской области сиделку, подозреваемою в убийстве пенсионерки, приговорили к 12 годам тюрьмы. Весной она избила и задушила старушку.