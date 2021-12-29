Мальчика с особенностями развития, потерявшегося в Дубне по дороге в школу и замерзшего насмерть, обнаружили спустя сутки по отражению света от куртки. Об этом написал РЕН ТВ.

В понедельник утром 11-летний мальчик ушел из дома и больше не вернулся. Он должен был поехать в школу на автобусе, но сел на другую маршрутку. По предварительным данным, на одной из остановок он вышел и направился в сторону канавы.

Источник РЕН ТВ сообщил, что поиски днем были затруднены из-за метели. Следы ребенка запорошило снегом. Он шел по берегу реки, и не заметил район углубления. Только вчера вечером мальчика смогли найти. Он был уже мертв. Его обнаружили по отблеску от куртки.

По данным телеканала, мать школьника ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она не участвовала в его поисках, в это время она якобы ходила по магазинам. Предположительно, мальчик воспитывался в многодетной семье, состоящей на учете.

Директор школы «Возможность» Валерия Смирнова ранее заявила, что обратились к родителям мальчика и в полицию сразу после того, как он не появился на первом уроке.

Мать школьника при этом заявила, что в этой ситуации нет виновных, по ее мнению.

Проверку по факту гибели ребенка проводят СК и прокуратура.