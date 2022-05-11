Журналистка и дочь известного советского и российского писателя Петра Проскурина Екатерина скончалась 9 мая в квартире на Большом Сухаревском переулке в Москве. Ей было 58 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На протяжении последних нескольких месяцев женщина боролась с онкологией. Родственники помогали ей и поддерживали, однако организм не справился.

«В экстренные службы поступило сообщение о скоропостижной смерти 58-летней Екатерины Петровны Проскуриной. Тело женщины обнаружили ее родственники, которые и сообщили о произошедшем в полицию. При осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти зафиксировано не было», — рассказал источник в правоохранительных органах.