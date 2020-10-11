Умерла женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью

Умерла женщина, которая была ранена во время взрывов на военных складах под Рязанью. ЧП произошло 7 октября, с тех пор пострадавшая находилась в коме.

Об этом ТАСС сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — заявил он.

Кроме погибшей, различные травмы во время пожара получили еще 15 человек. Собеседник отметил, что состояние остальных пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Пожар на территории военных складов в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области произошел 7 октября. По версии Министерства обороны, огонь перекинулся на них с горящей сухой травы. После пожара на складе начались взрывы. Осколки снарядов разлетались на несколько километров и провоцировали новые очаги возгорания.

Пожар на складе удалось потушить днем 9 октября — для этого использовали бронированных роботов. Чтобы обезопасить жителей ближайших поселений, их оперативно эвакуировали — в общей сложности спасатели вывезли 2300 человек. Их разместили в пунктах временного проживания, всем пострадавшим окажут материальную помощь.