Происшествия 05 сентября 2023, 14:16 Умерла женщина, найденная под завалами после обстрела Кировского района Донецка Глава Донецка Кулемзин: пострадавшая при обстреле Кировского района умерла Пресс-служба МЧС

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Женщина 86 лет, которую спасатели достали из-под завалов многоэтажки на улице Туполева в Донецке после обстрела ВСУ, умерла в больнице. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

«К сожалению, женщина 1937 года рождения, которая оказалась под завалами в доме по улице Туполева после вражеского обстрела Кировского района, скончалась», — написал он.

Украинские боевики активно обстреливали Кировский район сегодня утром. Ранее Кулемзин заявил о четырех пострадавших, среди которых 56-летний мужчина, 22-летний парень, 50-летняя женщина и еще одна неизвестная.

Позже пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики сообщила, что пожилую женщину достали из-под завалов многоэтажки, в которую попал «взрывоопасный предмет». В квартире на девятом этаже обрушились перекрытия. Пострадавшую транспортировали в карету скорой помощи.

Кроме того, спасатели потушили легковушку на улице Туполева, загоревшуюся в результате обстрела.