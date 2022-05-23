Умерла старейшая актриса театра «Ленком» Валентина Дугина

Умерла старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Валентина Дугина. Ей было 85 лет. Об этом сообщили в официальном аккаунте театра в социальной сети «ВКонтакте».

«22 мая после продолжительной болезни ушла из жизни старейшая актриса нашего театра Валентина Николаевна Дугина (1937-2022)» — говорится в сообщении.

Коллеги Дугиной выразили родным и близким актрисы глубокие соболезнования.

Валентина Дугина родилась в Москве. В 1959 году окончила инженерно-экономический факультет Московского нефтяного института имени Губкина, в 1962 году — студию при Московском театре имени Ленинского комсомола, в 1969 — ГИТИС.

В «Ленкоме» служила с 1962 года. Она участвовала в спектаклях Анатолия Эфроса «Мольер», «Снимается кино», «В день свадьбы», постановках Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», Юнона и Авось», «Мудрец» и многих других.

Последней ролью актрисы стала Берта в спектакле «Поминальная молитва».

Ранее сообщалось о смерти российской и советской актрисы Натальи Величко. Ей был 81 год. Тело актрисы обнаружили в ее московской квартире. Причины смерти неизвестны.