Происшествия 03 апреля 2024, 15:54 Умерла пострадавшая от атаки ВСУ жительница Курской области Старовойт: умерла жительница поселка Теткино, пострадавшая от обстрела ВСУ Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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В больнице умерла жительница поселка Теткино, которая пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что специалисты до последнего боролись за ее жизнь.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты», — добавил глава региона.

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Женщина получила осколочные ранения во время обстрела поселка вечером 31 марта. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не сумели спасти ее. В результате той же атаки в Теткине повреждения получило одно из предприятий. Там начался пожар, возгорание ликвидировали прибывшие на место спасатели.