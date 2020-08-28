28 августа 2020, 14:36
Умерла мать Аллы Вербер
Умерла мать Аллы Вербер Татьяна. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Об этом сообщила дочь Аллы Вербер Екатерина. По ее словам, Татьяна умерла ровно через год после похорон Аллы.
«Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей», — написала она.
Фешен-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла в итальянской больнице, где пролежала до этого два дня. Причиной смерти 61-летней Вербер оказался менингококковый сепсис.