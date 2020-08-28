Умерла мать Аллы Вербер

Об этом сообщила дочь Аллы Вербер Екатерина. По ее словам, Татьяна умерла ровно через год после похорон Аллы.

«Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей», — написала она.

Фешен-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла в итальянской больнице, где пролежала до этого два дня. Причиной смерти 61-летней Вербер оказался менингококковый сепсис.