Умерла легализовавшая аборты в США юрист Уэддингтон

Юрист Сара Уэддингтон умерла в возрасте 76 лет. Благодаря ей в США, в 1971 году были легализованы аборты. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Dallas Morning News.

О смерти Уэддингтон рассказала ее бывшая студентка Сьюзан Хейс, которая сейчас работает прокурором. Уэддингтон была обнаружена мертвой у себя дома.

Точная причина смерти неизвестна. Есть информация, что в последнее время у юриста было множество проблем со здоровьем.