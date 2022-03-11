Умерла глава пермского отделения Всероссийского общества глухих Татьяна Копылова

Председатель пермского отделения Всероссийского общества глухих Татьяна Копылова скончалась 8 марта. Информация о случившемся появилась лишь спустя несколько дней, 11 марта. Об этом сообщило URA.ru.

«Татьяна Копылова решала вопросы реабилитации и интеграции в современное общество людей с нарушением слуха, организовав курсы обучения специалистов русскому жестовому языку. При ее непосредственном участии прошли обучение более 100 специалистов», — сообщили на сайте минсоцразвития Пермского края.

Пост главы женщина заняла в 2005 году. Копылова также являлась Почетным членом ВОИ. Родители Татьяны были глухими, из-за чего она особенно чутко относилась к проблемам людей с ограничениями слуха.