18 июля 2023, 11:24
Умерла девушка-подросток из Пермского края, которую знакомый облил бензином и поджег
Минздрав Пермского края: скончалась девушка, которую подросток облил бензином и поджег
Девушка-подросток из Пермского края, которую знакомый облил бензином и поджег, скончалась в больнице. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Минздраве.
«Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сказали в ведомстве.
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Девушку, которой было 15 лет, госпитализировали в начале июля. По предварительным данным, знакомый подросток облил ее горючей жидкостью, поджег, после чего бросил возле железнодорожных путей.
Школьница получила 90% ожогов тела, сообщил RT. Ее обнаружил машинист проезжавшего мимо поезда. Он вызвал сотрудников экстренных служб.
Центральный аппарат Следственного комитета взял дело о поджоге старшеклассницы на контроль. Подозреваемого задержали и обвинили в покушении на убийство. Краевая прокуратура сообщила, что причиной случившегося стал конфликт между подростками.
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