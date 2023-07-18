Происшествия 18 июля 2023, 11:24 Умерла девушка-подросток из Пермского края, которую знакомый облил бензином и поджег Минздрав Пермского края: скончалась девушка, которую подросток облил бензином и поджег РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девушка-подросток из Пермского края, которую знакомый облил бензином и поджег, скончалась в больнице. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Минздраве.

«Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сказали в ведомстве.

Реклама

Девушку, которой было 15 лет, госпитализировали в начале июля. По предварительным данным, знакомый подросток облил ее горючей жидкостью, поджег, после чего бросил возле железнодорожных путей.

Школьница получила 90% ожогов тела, сообщил RT. Ее обнаружил машинист проезжавшего мимо поезда. Он вызвал сотрудников экстренных служб.

Центральный аппарат Следственного комитета взял дело о поджоге старшеклассницы на контроль. Подозреваемого задержали и обвинили в покушении на убийство. Краевая прокуратура сообщила, что причиной случившегося стал конфликт между подростками.