28 августа 2020, 13:46
Умерла чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова
Чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола.
Спортсменка умерла вечером предыдущего дня.
«Не стало человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами», — говорится в сообщении.
Ранее литературный критик и поэт Мударис Валеев умер в возрасте 67 лет.