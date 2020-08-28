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    28 августа 2020, 13:46

    Умерла чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова

    Дарья Морозова

    Чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола.

    Спортсменка умерла вечером предыдущего дня.

    «Не стало человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами», — говорится в сообщении.

    Ранее литературный критик и поэт Мударис Валеев умер в возрасте 67 лет.

    Новости SMI.FM