Умерла чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова

Спортсменка умерла вечером предыдущего дня.

«Не стало человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами», — говорится в сообщении.

Ранее литературный критик и поэт Мударис Валеев умер в возрасте 67 лет.