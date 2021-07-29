Умерла бывшая глава Росздравнадзора Елена Тельнова

Умерла бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова. Ей было 69 лет, написало ИА Nation News.

Информация о смерти Тельновой появилась на сайте ведомства.

«Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 годы возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Елена Алексеевна Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком», — говорится в сообщении.