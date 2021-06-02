Умерла актриса из сериала «Секретные материалы»

Актриса Роми Уолт, известная по сериалу «Секретные материалы», умерла 19 мая. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Ей было 57 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

«Спасибо, что принесла меня на эту землю. Люблю тебя. Покойся с миром. Увидимся в звездах», — написал в соцсетях ее сын Теодор.

Родственники актрисы тяжело переживают ее смерть. Они уточнили, что на ее могиле уже установили мемориал.

Ранее вышел новый и последний альбом рэпера DMX. Он записал его перед смертью.

Пластинка получила название Exodus, что переводится как «Исход». В создании альбома поучаствовали различные исполнители: Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. В одной из песен также появился сын рэпера Эксодус Симмонс.

Исполнитель умер 9 апреля этого года. Незадолго до смерти музыканта госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиками.

Из-за передозировки у рэпера произошел сердечный приступ. Представитель DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс) уточнил, что он скончался под присмотром врачей, а перед этим несколько дней находился на аппарате жизнеобеспечения.