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    02 ноября 2021, 15:08

    Умер знаменитый хирург из Приамурья

    Знаменитый хирург из Приамурья Лев Волков умер в Благовещенске

    Арина Бобкова

    Известный хирург Лев Волков умер 31 октября в Благовещенске. Об этом сообщили Nation News.

    В хирургии Волков проработал 40 лет. Он отметился созданием более 85 научных работ, 11 рационализаторских предложений, а также патентом трех изобретений. За время своей практики Волков помог множеству пациентов и подготовил десятки квалифицированных специалистов.

    «Это невосполнимая утрата для всего коллектива Благовещенской городской клинической больницы, для всего амурского здравоохранения», — рассказали в медучреждении.