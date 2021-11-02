Умер знаменитый хирург из Приамурья

Известный хирург Лев Волков умер 31 октября в Благовещенске. Об этом сообщили Nation News.

В хирургии Волков проработал 40 лет. Он отметился созданием более 85 научных работ, 11 рационализаторских предложений, а также патентом трех изобретений. За время своей практики Волков помог множеству пациентов и подготовил десятки квалифицированных специалистов.

«Это невосполнимая утрата для всего коллектива Благовещенской городской клинической больницы, для всего амурского здравоохранения», — рассказали в медучреждении.