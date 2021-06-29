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    29 июня 2021, 22:44

    Умер журналист Константин Барановский

    Дарья Морозова

    Журналист Константин Барановский умер в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на его бывшую жену Юлию.

    Она уточнила, что точная причина смерти пока не установлена. Предполагается, что у него случилась остановка сердца.

    Родственники погибшего решают вопрос о дате и месте прощания с Барановским.

    Ранее клипмейкер Вадим Шатров умер от коронавирусной инфекции. О смерти режиссера сообщила его супруга Жанна Карабалаева.