Умер журналист Константин Барановский

Журналист Константин Барановский умер в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на его бывшую жену Юлию.

Она уточнила, что точная причина смерти пока не установлена. Предполагается, что у него случилась остановка сердца.

Родственники погибшего решают вопрос о дате и месте прощания с Барановским.

Ранее клипмейкер Вадим Шатров умер от коронавирусной инфекции. О смерти режиссера сообщила его супруга Жанна Карабалаева.