Умер журналист Юрий Кузнецов

Журналист Юрий Кузнецов умер в Пензе. Ему было 72 года. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на Департамент информационной политики и СМИ региона.

В ведомстве уточнили, что он много сделал для развития культуры в Пензенской области.

«Юрий Александрович благодаря высокому профессионализму, обширным знаниям, ответственному отношению к порученному делу снискал заслуженный авторитет и уважение коллег», — говорится в сообщении.

Также в департаменте выразили соболезнования близким людям погибшего.