Умер заслуженный артист России Майкапар
Умер органист, музыковед Александр Майкапар на 75 году жизни. Об этом сообщил сайт Classical Music News.
По данным сайта «Утро.ру», причины смерти артиста неизвестны. Дату и место прощания также назовут позже.
Майкапар играл на клавесине и органе.
Ранее ушел из жизни бельгийский художник и автор серии приключенческих компьютерных игр Syberia Бенуа Сокаль. Мужчина умер 28 мая после продолжительной болезни. Ему было 66 лет.
«Бенуа внес огромный вклад в глобализацию видеоигр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет. Настоящий визионер и чрезвычайно талантливый художник», — говорится в сообщении.
Бенуа Сокаль изначально создавал комиксы. Его авторству принадлежит цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе.
Также участник «Матча всех звезд» Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Марк Итон скончался в возрасте 64 лет. Итон решил прокатиться на велосипеде, но домой баскетболист не вернулся. Причина смерти легендарного спортсмена не уточняется.