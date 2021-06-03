Умер заслуженный артист России Майкапар

Умер органист, музыковед Александр Майкапар на 75 году жизни. Об этом сообщил сайт Classical Music News.

По данным сайта «Утро.ру», причины смерти артиста неизвестны. Дату и место прощания также назовут позже.

Майкапар играл на клавесине и органе.

Ранее ушел из жизни бельгийский художник и автор серии приключенческих компьютерных игр Syberia Бенуа Сокаль. Мужчина умер 28 мая после продолжительной болезни. Ему было 66 лет.

«Бенуа внес огромный вклад в глобализацию видеоигр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет. Настоящий визионер и чрезвычайно талантливый художник», — говорится в сообщении.

Бенуа Сокаль изначально создавал комиксы. Его авторству принадлежит цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе.

Также участник «Матча всех звезд» Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Марк Итон скончался в возрасте 64 лет. Итон решил прокатиться на велосипеде, но домой баскетболист не вернулся. Причина смерти легендарного спортсмена не уточняется.