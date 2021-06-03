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    03 июня 2021, 15:10

    Умер заслуженный артист России Майкапар

    Дарья Морозова

    Умер органист, музыковед Александр Майкапар на 75 году жизни. Об этом сообщил сайт Classical Music News.

    Умер заслуженный артист России Майкапар

    По данным сайта «Утро.ру», причины смерти артиста неизвестны. Дату и место прощания также назовут позже.

    Майкапар играл на клавесине и органе.

    Ранее ушел из жизни бельгийский художник и автор серии приключенческих компьютерных игр Syberia Бенуа Сокаль. Мужчина умер 28 мая после продолжительной болезни. Ему было 66 лет.

    «Бенуа внес огромный вклад в глобализацию видеоигр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет. Настоящий визионер и чрезвычайно талантливый художник», — говорится в сообщении.

    Бенуа Сокаль изначально создавал комиксы. Его авторству принадлежит цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе.

    Также участник «Матча всех звезд» Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Марк Итон скончался в возрасте 64 лет. Итон решил прокатиться на велосипеде, но домой баскетболист не вернулся. Причина смерти легендарного спортсмена не уточняется.