05 марта 2024, 11:03
Умер заслуженный артист Евгений Валуев
Заслуженный артист РСФСР Евгений Валуев умер в возрасте 74 лет
Заслуженный артист РСФСР Евгений Валуев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Вологодский Драматический театр.
Информацию о времени и месте прощания с артистом опубликуют дополнительно, уточнили в пресс-службе.
Реклама
Евгений Валуев, выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, присоединился к труппе Вологодского драматического театра в 1974 году и работал в нем на протяжении 21 года, до 1995-го.
За время своей карьеры Валуев сыграл множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Звезды на утреннем небе», «Иван Васильевич», «Князь Серебряный» и многих других.
Россия
Театры
Актеры
Реклама
Реклама