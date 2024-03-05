Происшествия 05 марта 2024, 11:03 Умер заслуженный артист Евгений Валуев Заслуженный артист РСФСР Евгений Валуев умер в возрасте 74 лет Фото: Вологодский драмтеатр

Читать 360tv в

Заслуженный артист РСФСР Евгений Валуев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Вологодский Драматический театр.

Информацию о времени и месте прощания с артистом опубликуют дополнительно, уточнили в пресс-службе.

Реклама

Евгений Валуев, выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, присоединился к труппе Вологодского драматического театра в 1974 году и работал в нем на протяжении 21 года, до 1995-го.

За время своей карьеры Валуев сыграл множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Звезды на утреннем небе», «Иван Васильевич», «Князь Серебряный» и многих других.