Умер задержанный в Японском море браконьер из КНДР

Один из северокорейских моряков, задержанных в Японском море, умер от травм полученных при конфликте с российскими пограничниками. Об этом сообщил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ Росиии по Приморью Владимир Краснов.

Задержанные суда КНДР прибыли в Находку Подробнее

«[Северокорейцы получили] различной степени тяжести ранения, один из них впоследствии скончался, к нашему сожалению», — рассказал Краснов на телеканале «Россия 24».

Граждане КНДР пострадали во время нападения на российских пограничников 17 сентября. Сотрудники погранслужбы увидели в водах Японского моря два рыболовных судна и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Первую шхуну и 21 моряка удалось задержать сразу, а браконьеры второго напали на пограничников с оружием.

В итоге четыре сотрудника пограничного управления получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас они уже идут на поправку, а медики оказывают им всю необходимую помощь.

Всего задержали 181 человека. Всех граждан Северной Кореи и морские судна конвоировали в порт Находки. Было возбуждено уголовное дело о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».