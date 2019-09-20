Умер задержанный в Японском море браконьер из КНДР
Задержанные суда КНДР прибыли в НаходкуПодробнее
«[Северокорейцы получили] различной степени тяжести ранения, один из них впоследствии скончался, к нашему сожалению», — рассказал Краснов на телеканале «Россия 24».
Граждане КНДР пострадали во время нападения на российских пограничников 17 сентября. Сотрудники погранслужбы увидели в водах Японского моря два рыболовных судна и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Первую шхуну и 21 моряка удалось задержать сразу, а браконьеры второго напали на пограничников с оружием.
В итоге четыре сотрудника пограничного управления получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас они уже идут на поправку, а медики оказывают им всю необходимую помощь.
Всего задержали 181 человека. Всех граждан Северной Кореи и морские судна конвоировали в порт Находки. Было возбуждено уголовное дело о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».