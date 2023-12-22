22 декабря 2023, 11:36
Умер ведущий «Радионяни» Александр Левенбук
Умер основатель театра «Шалом» и ведущий «Радионяни» Александр Левенбук
В Москве умер режиссер, народный артист России, основатель еврейского театра «Шалом» и ведущий детской образовательной программы «Радионяня» Александр Левенбук. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в театре.
«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», — рассказали в театре.
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Артист скончался в ночь на 22 декабря. Ему было 90 лет. Точная причина его смерти неизвестна.
Александр Левенгук запомнился зрителям как ведущий программы «Радионяня», в которой он вместе с Александром Лившицем рассказывал детям правила математики, грамматики и хорошего поведения. Он сотрудничал также с Аркадием Хайтом, Евгением Петросяном, Владимиром Винокуром.
Информации о дате и месте прощания с народным артистом пока не поступало.
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