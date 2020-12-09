Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов

Уточняется, что в театре он проработал 53 года и сыграл около 40 ролей.

«Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера — скользкие, морально нечистоплотные персонажи», — рассказали в пресс-службе.

По словам коллег, он глубоко и тонко понимал психологию своих персонажей.