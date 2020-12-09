09 декабря 2020, 19:48
Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов
Умер ведущий актер Малого театра, народный артист РСФСР Вячеслав Езепов. Ему было 79 лет. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу театра.
Уточняется, что в театре он проработал 53 года и сыграл около 40 ролей.
«Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера — скользкие, морально нечистоплотные персонажи», — рассказали в пресс-службе.
По словам коллег, он глубоко и тонко понимал психологию своих персонажей.