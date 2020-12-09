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    09 декабря 2020, 19:48

    Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов

    Дарья Морозова

    Умер ведущий актер Малого театра, народный артист РСФСР Вячеслав Езепов. Ему было 79 лет. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

    Уточняется, что в театре он проработал 53 года и сыграл около 40 ролей.

    «Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера — скользкие, морально нечистоплотные персонажи», — рассказали в пресс-службе.

    По словам коллег, он глубоко и тонко понимал психологию своих персонажей.