Бывший мэр Киева Омельченко умер в больнице

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Об этом сообщило ИА Nation News.

Ему было 83 года. До этого Омельченко попал в больницу с коронавирусом. У него зафиксировали значительное поражение легких.

В результате, 25 ноября он скончался. Информации о дате и месте прощания пока нет.

Ранее актриса Анна Михайловская рассказала, что у нее умер дедушка. Также она рассказала, что всегда ждала праздников, так как на них дедушка приезжал в гости.