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    25 ноября 2021, 21:43

    Бывший мэр Киева Омельченко умер в больнице

    Дарья Морозова

    Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Ему было 83 года. До этого Омельченко попал в больницу с коронавирусом. У него зафиксировали значительное поражение легких.

    В результате, 25 ноября он скончался. Информации о дате и месте прощания пока нет.

    Ранее актриса Анна Михайловская рассказала, что у нее умер дедушка. Также она рассказала, что всегда ждала праздников, так как на них дедушка приезжал в гости.