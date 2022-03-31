31 марта 2022, 17:21
Умер ученый Владимир Цетлин, который готовил экипажи МКС к условиям радиации
Известный российский ученый Владимир Цетлин ушел из жизни. На момент смерти ему было 83 года. Об этом сообщил сайт mk.ru.
Ученый скончался в ночь на четверг, 31 марта. На данный момент не поступало информации о причинах смерти.
Цетлин заведовал лабораторией по мониторингу радиационных условий среды обитания для экипажей МКС в ИМБП. Специалиста признали лучшим в изучении влияния радиации на организм комсонавтов, напомнило ИА Nation News.