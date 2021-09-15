Умер тренер по фехтованию Ильдар Мавлютов

Тренер по фехтованию Ильдар Мавлютов скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Федерации фехтования России (ФФР).

Он известен тем, что тренировал двукратную олимпийскую чемпионку Инну Дериглазову. «Уход такого тренера из жизни — большая потеря для нашей фехтовальной семьи», — говорится на сайте. Представители ФФР выразили соболезнования в связи со смертью тренера. Причины его смерти пока неизвестны. Дату и место прощания сообщат позже.