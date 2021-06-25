Умер трехмесячный сын депутата ЗакСа Алексея Цивилева

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев рассказал о несчастье, которое произошло в его семье. Его трехмесячный сын умер от патологии сердца. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Уточняется, в начале беременности у его супруги никаких осложнений не было. Позже вся семья Цивилева и он сам переболели COVID-19. Это сильно отразилось на здоровье ребенка, из-за чего и возникли проблемы с сердцем.

«Не дожив шести дней до трех месяцев, умер Мирон. Сердце малыша не выдержало. Я думал, мы справимся — не справились…», — поделился Цивилев в соцсетях.