Умер татарский поэт Мударис Валеев

Причины смерти поэта не уточняются, но известно, что у него было сразу несколько серьезных заболеваний.

Прощание с Валеевым состоится в субботу, 29 августа. Его коллеги выразили соболезнования семье погибшего.

Ранее в Москве нашли мертвым известного советского сценариста и родственника Бориса Пастернака.