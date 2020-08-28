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    28 августа 2020, 13:30

    Умер татарский поэт Мударис Валеев

    Дарья Морозова

    Литературный критик и поэт Мударис Валеев умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил IReactor со ссылкой на зампредседателя Союза писателей Татарстана Рамиса Аймета.

    Причины смерти поэта не уточняются, но известно, что у него было сразу несколько серьезных заболеваний.

    Прощание с Валеевым состоится в субботу, 29 августа. Его коллеги выразили соболезнования семье погибшего.

    Ранее в Москве нашли мертвым известного советского сценариста и родственника Бориса Пастернака.

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