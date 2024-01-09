Происшествия 09 января 2024, 15:38 Умер создатель московского Детско-юношеского спортклуба «Искатель» Сокол Слободник РЕН ТВ: заслуженный тренер России Сокол Слободник умер в возрасте 85 лет Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Москве в возрасте 85 лет умер заслуженный тренер России Сокол Слободник. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, сиделка нашла заслуженного тренера без признаков жизни в его квартире. Предположительно, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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Сокол Слободник создал Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Искатель» в Москве. Там он работал тренером. Воспитанникам клуба удалось внесли значимый вклад в медальный лист Федерации спортивного ориентирования России (ФСОР).

Слободник также являлся почетным членом этой федерации. Свое 85-летие он отпраздновал 30 сентября.