Происшествия 01 марта 2024, 13:36 Умер советский режиссер Игорь Афанасьев Советский актер и режиссер Игорь Афанасьев умер в Москве в возрасте 70 лет Фото: Yana Starodub-Afanasyeva / Викимедиа

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В Москве скончался известный режиссер, актер, драматург Игорь Афанасьев. Ему было 70 лет. Об этом сообщил портал Amur Life.

По информации издания, вскоре после юбилея драматурга госпитализировали с серьезным недугом. Причина его смерти не называется.

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Афанасьев родился в 1953 году в поселке Кравченко Амурской области. Он учился на режиссера в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, получив в 1975 году актерское образование, а в 1977 — режиссерское. После этого он начал работать в Драматургической мастерской Арбузова в Москве.

Карьеру он продолжил за границей — с 1993 по 2010 год работал в автором и ведущим программ на канале WMNB-NY, директором украинского телеканала UBN и продюсером в театре «Миллениум» в Нью-Йорке. С 2012 по 2014 год он был режиссером Национального академического драматического театра имени И. Франко. В 2014 году Афанасьев вернулся в Россию.

Он работал в Амурском областном театре драмы в должности главного режиссера. Также он был режиссером-постановщиком Московского государственного театра эстрады и Центрального академического театра Российской Армии.

За свои достижения в искусстве Афанасьева удостоили звания заслуженного деятеля искусств Украины в 1992 году. Он также был членом Союза писателей Украины и профсоюза драматургов США.