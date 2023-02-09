Происшествия 09 февраля 2023, 22:18 Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Канарейкин

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Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе советской сборной Георгий Канарейкин умер. Ему было 72 года. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Информация о случившемся поступила сегодня, 9 февраля. Сведений о том, что послужило причиной смерти, нет. Позже сообщат, где будет проходить прощание со спортсмена.

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Канарейкин выступал в составе архангельского «Водника», московского «Динамо» и новосибирского «Сибсельмаша».

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