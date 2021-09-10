Умер ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета

Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Андрей Александрович Лапшин ушел из жизни сегодня ночью. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Ему было 49 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Лапшин занимал должность ректора с 2014 года.

«Университет и вся Нижегородская область понесли тяжелую утрату. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Лапшина», — сказал губернатор региона Глеб Никитин.