Происшествия 25 мая 2023, 20:28 Умер раненный при взрыве врио главы МВД ЛНР в барбершопе мужчина Пасечник сообщил о гибели раненного при взрыве главы МВД ЛНР в барбершопе мужчины РИА «Новости»

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели мужчины, раненного при взрыве в барбершопе, где в этот момент был глава МВД Игорь Корнет. Раны 27-летнего мужчины оказались несовместимы с жизнью, указал он в своем Telegram-канале.

«К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался», — написал политик.

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Отправить мужчину в федеральные клиники оказалось невозможным из-за его тяжелого состояния. По словам Пасечника, луганские медики сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего.

Взрыв, о котором идет речь, прогремел 15 мая в центре Луганска, в 500 метрах от Дома правительства. В результате пострадали врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек.

Сам Корнет перенес сложную операцию. У него поражено до 70% легких. Оперировали силовика в Москве.