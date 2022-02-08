Умер продюсер и драматург Феликс Эскин

Продюсер «Ленфильма» Феликс Михайлович Эскин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила сайт «Политика сегодня» со ссылкой на официальный сайт киностудии.

Причина смерти Эскина неизвестна. Дата и место прощания будут опубликованы позже.

Продюсер работал с «Ленфильмом» с 1957 году. Он начинал с должности водопроводчика и в итоге стал организатором производств. Наиболее известны такие его фильмы, как «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом».