Умер призер Олимпийских игр по гребле Валерий Долинин

Мастер спорта по академической гребле и двукратный призер Олимпийских летних игр Валерий Долинин умер в 68 лет. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по физической культуре и спорту.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

В 1980 году Долинин завоевал серебряную медаль на Олимпиаде, в 1976 году — бронзовую. В 1978 и 1981 годах он получал титул чемпиона мира, в 1977 и 1982 годах — завоевал серебряные медали на этом турнире.